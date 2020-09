Corona-Folgen Deutsche Wirtschaft weiter auf Erholungskurs

Hoffnung auf einen weiteren Aufschwung machen jüngste Daten aus dem wichtigen Absatzmarkt China: In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt setzte sich im August der Aufwärtstrend fort, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze entwickelten sich besser als erwartet. Die Produktion in der Industrie stieg nach Angaben des Statistikamtes in Peking im August zum Vorjahr um 5,6 Prozent. Der Einzelhandelsumsatz legte in dem Monat zum Vorjahr um 0,5 Prozent zu - und damit zum ersten Mal seit dem Einbruch in der Corona-Pandemie.