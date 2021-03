Corona-Kosten bei 405 Milliarden Euro Ifo-Institut senkt Wachstumsprognose

„Die Prognose hängt allerdings entscheidend vom weiteren Pandemieverlauf ab“, sagte Wollmershäuser. Sollten die Umsätze in den von der Coronakrise unmittelbar betroffenen Dienstleistungsbranchen um weitere drei Monate auf dem niedrigen Niveau des ersten Quartals verharren, so würde der Anstieg der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,3 Punkte niedriger ausfallen und nur bei 3,4 Prozent liegen. Im zu Ende gehenden ersten Quartal 2021 erwarten die Münchner Forscher einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent und sind damit doch optimistischer als viele andere Ökonomen, die von einem Minus von rund 2 Prozent ausgehen.



