Corona-Notbremse Firmen bereiten Verfassungsklage gegen das Infektionsschutzgesetz vor

Die Politik müsse endlich von der Symbolpolitik der Geschäftsschließungen wegkommen, kritisierte HDE-Lobbyist Genth. Es gehe um zielgerichtete Maßnahmen, die dort ansetzen, wo die Infektionsgefahr erwiesenermaßen erhöht sei. So sei nicht nachvollziehbar, warum bei einer Inzidenz über 100 künftig auch Click & Collect oder das Einkaufen mit Terminvereinbarung verboten sein solle. „Einkaufen ist kein Hotspot. Die harten Maßnahmen gegen den Einzelhandel bringen uns beim Kampf gegen Corona nicht voran.“ Wegen mangelnder Öffnungsperspektiven steigt derzeit die Existenzangst vieler Händler.



