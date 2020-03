Corona-Pandemie „Auch Wirtschaftskrisen können die Sterberate erhöhen“

In China und Südkorea, wo die Neuinfektionen weitgehend unterbunden werden konnten, liegt die Sterberate mit 2,3 und 2,4 nahe beieinander. In den Ländern auf dem europäischen Kontinent, wo die Welle der Neuinfektionen nur wenig zeitverzögert läuft und das Wachstum noch hoch ist, variieren die Sterberaten enorm. Die extrem hohe Rate in Italien sowie die höheren Raten in Spanien und Frankreich auf der einen und die niedrige Rate in Deutschland auf der anderen Seite könnte mit den Lebensgewohnheiten der Bevölkerungen und der Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme zusammenhängen. Diese Faktoren könnten auch die niedrige Rate in Japan erklären. Dagegen dürften die Raten in Großbritannien und den USA die Zeitverzögerung der Infektionswelle gegenüber den anderen Ländern widerspiegeln.