Corona-Politik Wie Ifo-Chef Fuest den Schweden-Weg entzaubert

Die Menschen hätten sich also auch an Orten ohne Beschränkungen selbst welche auferlegt, seien nicht ins Theater oder Restaurant gegangen. „Lockdown-Tourismus, wie ihn viele befürchtet hatten, gab es auch kaum“, erklärt Fuest. „Da waren die Menschen schlauer, als man ihnen zugetraut hatte.“



Die Folge: In Schweden etwa, dem Vorbild für eine offene Corona-Politik, sank das Bruttoinlandsprodukt ähnlich stark wie in den Nachbarländern. Die wirtschaftlichen Vorteile der umstrittenen Entscheidung waren also überschaubar.