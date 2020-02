Corona und die globale Konjunktur Lieber nachhaltige Wachstumspolitik als blinden Aktionismus

Vor der Therapie kommt die Diagnose. So ist es gute Praxis nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Wirtschaftspolitik. Was ist also genau geschehen? Ein Virus ist in China entstanden – wie die Weltgesundheitsbehörde feststellt: wegen haarsträubend unhygienischer Bedingungen auf Wildtiermärkten, wie sie in Ostasien bisher üblich sind, aber hoffentlich bald in dieser Form der Vergangenheit angehören werden. Das Virus nimmt über Handels-, Kommunikations- und Verkehrswege Kurs auf alle Kontinente der Welt – in Europa bisher mit Schwerpunkt in Norditalien, aber auch Deutschland ist betroffen. Es wird dabei immer schwieriger, den Weg des Virus exakt festzustellen, was für die Epidemiologen große Probleme aufwirft: Wie soll man ein Virus eindämmen, von dem man nicht weiß, wo genau es zuletzt herkommt?