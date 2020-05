Coronafolgen für die Weltwirtschaft Erst Geldmengenflut, dann Inflations-Schock?

Eine überschlägige Rechnung ergibt, dass sich in den USA im Zuge der monetären Rettungspolitik durch die Notenbank und die Regierung seit Mitte März ein Geldüberhang von 40 Prozent aufgebaut hat. Dieser spiegelt den Wachstumsunterschied zwischen Geld- und Gütermenge und damit den Inflationsdruck wider, der in der Wirtschaft herrscht. Dieser dürfte sich früher oder später in steigenden Konsumgüter- oder Vermögensgüterpreisen oder einer Kombination aus beidem entladen. Selbst in einem optimistischen Szenario, in dem die Volkswirtschaft rasch wieder wächst, steht den Amerikanern ein Kaufkraftverlust des Geldes von ungefähr 30 Prozent ins Haus. Ähnliches deutet sich im Euroraum an.



Mehr zum Thema

Kapitalflucht, sinkende Rohstoffpreise und explodierende Schulden bringen viele Entwicklungs- und Schwellenländer an den Rand des Abgrunds. Das Zinsmoratorium der G20-Staaten reicht daher nicht aus, warnt der US-Ökonom Barry Eichengreen in einem Exklusivbeitrag für die WirtschaftsWoche. Warum er einen Blick in die Wirtschaftsgeschichte und eine Orientierung am so genannten „Brady-Plan“ empfiehlt, lesen Sie hier.