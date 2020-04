Coronakrise Gesunde Wirtschaft – gesunde Bürger

Nicht nur Menschen können schwer(st) erkranken. Auch Wirtschaft und Gesellschaft können kollabieren. Das wiederum gefährdet Menschenleben. Das Drama liegt darin, dass die langfristigen Gesundheitsschäden eines ökonomischen Vollstopps – also von Jobverlust, Konkursverfahren, Betriebsschließungen, Geschäftsaufgabe – und einer sozialen Isolation und einem damit einhergehenden Wegfall von Selbsthilfegruppen, Kultur- und Sportvereinen schleichend Raum greifen. Deshalb finden sie in der Regel weit weniger Empathie Dritter und mediale Aufmerksamkeit als die schrecklichen Bilder aus den Intensivstationen mit Schwer(st)erkrankten, die um ihr Leben ringen.



Um die unsichtbar Leidenden – deren Anzahl mit jedem einzelnen Tag des Shutdowns ansteigen wird – nicht zu vergessen, müssen Politik und Regierung immer wieder von Neuem vorbehaltlos hinterfragen und ergebnisoffen überprüfen, wo und wie Maßnahmen neu auszurichten sind. Denn, ob man es wahrhaben will oder nicht, bleibt gerade auch in so schwierigen Zeiten eine in der Tat simple Einsicht brutale Wirklichkeit: Politische Entscheidungen, die heute Leben retten, können morgen (andere) Leben gefährden.