Coronakrise Gesunde Wirtschaft – gesunde Bürger

Das sind die Fragen, die ganz grundsätzlich und disziplinunabhängig der Praxis guten wissenschaftlichen Arbeitens entsprechen. Sie werden dann von allerhöchster Wichtigkeit, wenn es in Masse um Tod oder Leben, Sein oder Nichtsein von Gesellschaften geht. Werden Fakes als Fakten und Glaubenssätze als wissenschaftliche Prognosen eingestuft, kann das katastrophale Folgen haben und einzelne Menschen, aber auch ganze Gesellschaften ins Verderben stürzen. Sollten in so schwierigen Zeiten weitreichende politische Entscheidungen eher auf Gefühlen und Meinungen als gesicherten Erkenntnissen und Wissen basieren, steigt das Risiko, einem falschen Kompass zu folgen. Gute Politik und gutes Regieren sind gerade in Krisenzeiten mehr denn je auf gute wissenschaftliche Beratung angewiesen.