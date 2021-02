Coronakrise Umsatz der Wirtschaft bricht ein, aber Kauflaune wächst

Doch dem Einzelhandel nützt mehr Konsumlaune kaum, wenn die Geschäfte geschlossen bleiben. Ohne weitere Staatshilfen sehen sich rund die Hälfte der Unternehmen 2021 in Insolvenzgefahr, warnt der Lobbyverband HDE. „Wir brauchen passgenaue und schnelle staatliche Unterstützung und vor allem eine Öffnungsperspektive, sonst wird in vielen Innenstädten in den kommenden Wochen eher das Licht ausgehen“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in Berlin. Bund und Länder müssten kommende Woche dringend eine Öffnungsstrategie beschließen. Ein Stufenplan sei für den HDE denkbar. „Wir brauchen jetzt den Einstieg in den Ausstieg“, mahnte Genth. „Es geht jetzt im Einzelhandel um alles“, sagte der Chef des Buchhändlers Thalia, Michael Busch. „Wer jetzt noch lebt, der wackelt.“ Busch forderte eine Öffnung des Handels ab 8. März.



