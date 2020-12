Coronapandemie Ein Virus bringt das Jahr der Zahlen

Die Coronakrise zeige, dass Zahlenkompetenz überlebenswichtig sei. „Folgte man im Blindflug ohne Datengrundlage den emotional aufgeladenen Mythen der Wissenschaftsskeptiker, würde die Menschheit in der aktuellen Krise vielleicht sogar in existenzielle Not geraten“, so Hesse. Er geht von einem langfristig wachsenden Interesse an Daten und ihrer sachgerechten Interpretation aus.



Ähnlich sieht es der Psychologe Gerd Gigerenzer, der am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gearbeitet hat und inzwischen das Harding-Zentrum für Risikokompetenz leitet. „Corona gibt uns eine Chance, die Zahlenblindheit und das Desinteresse an Zahlen zu überwinden.“ Schulen könnten die Gelegenheit nutzen und nachhaltig etwas verändern. Anhand konkreter Corona-Beispiele könnten etwa Unterschiede von relativen und absoluten Werten erklärt werden, so Gigerenzer.