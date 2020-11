Covid-19-Impfstoff Eine Verneigung vor dem Kapitalismus wäre jetzt angebracht

Solche Vorwürfe mögen ihre Berechtigung haben. Ihre Kehrseite ist allerdings die außerordentliche Innovationskraft der Branche, die derzeit zu besichtigen ist: im Wettrennen um einen Impfstoff gegen Covid-19. Es ist erst neun Monate her, dass weltweit klar wurde: Wir alle stehen am Anfang einer gefährlichen Pandemie. Es fiel damals im März 2020 eine Art lauter Startschuss für die Suche nach einem Impfstoff. Der sorgte offenbar sofort dafür, dass einige kommerzielle Konsortien fieberhaft mit der Forschung loslegten, natürlich angetrieben nicht primär durch Altruismus und Nächstenliebe, sondern durch die handfeste Aussicht auf fette Gewinne, sollte die Suche erfolgreich sein. Praktisch alle großen Namen der Weltpharmazie gingen an den Start, fast immer in enger Kooperation mit kleinen Firmen der Biotechnologie in hochspezialisierten medizinischen Marktnischen.