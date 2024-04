Darüber solltet ihr mal schreiben Wie hoch sind Deutschlands Goldreserven und wo lagern sie?

Etwas mehr als die Hälfte der Goldbarren verwahrt die Bundesbank in ihren Tresoren in Frankfurt am Main. Knapp 37 Prozent lagern bei der Federal Reserve Bank in New York, der Rest bei der Bank of England in London – an beiden Goldhandelsplätzen können die Bestände im Ernstfall schneller gegen Fremdwährungen eingetauscht werden.



