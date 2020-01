Das China-Virus und die Wirtschaft Bitte keine Hysterie!

Auch die Volkswirte der Commerzbank rechnen in einer aktuellen Analyse „derzeit nicht damit, dass es zu gravierenden und anhaltenden ökonomischen Folgen kommt“. Bei derartigen Schocks würden „Einbrüche nach Beruhigung der Lage normalerweise rasch wieder gut gemacht.“



Blicken wir also zurück. Welche ökonomischen Folgen hatten große Katastrophen und Epidemien in den vergangenen 20 Jahren?



Nach dem Ausbruch der – im Vergleich zum neuartigen Coronavirus deutlich gefährlicheren – Infektionskrankheit SARS ging das chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2003 um zwei Prozentpunkte zurück. Allerdings auf einen Wert, von dem andere Staaten selbst in normalen Zeiten nur träumen können: 9,1 Prozent. Am stärksten betroffen waren Konsum und Reiseverkehr. Die industrielle Wertschöpfung kletterte im Mai 2003 nur noch um 13,7 Prozent nach 17,5 Prozent zu Jahresbeginn. Doch schon im Sommer hatte sich die Lage normalisiert; die Investitionen und Immobilienmärkte hatten sich ohnehin robust präsentiert. Der Luftverkehr in der Region Asien/Pazifik lag wegen SARS im Mai 2003 rund ein Drittel unter dem Vorjahresniveau, doch danach „erholte sich der Luftverkehr rasch und lag wenige Monate später wieder auf dem Vorkrisenniveau“, schreiben die Commerzbank-Analysten.