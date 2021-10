David Einhorn Warum der Hedgefonds-Guru dauerhaft Inflation erwartet

Noch im Sommer, spottet Einhorn in einem Brief an seine Investoren, habe die US-Notenbank die Inflation als „vorübergehend“ eingestuft. Da diese sich aber standhaft weigere, schnell und von selbst zu verschwinden, habe Fed-Chef Jerome Powell seine Beschreibung der Lage in „frustrierend“ geändert. „Aber warum sollte er frustriert sein?“, fragt Einhorn: „Es ist ja nicht so, dass er sein Bestes getan hätte, um die Inflation zu bekämpfen; er hat keinen Finger gerührt. Stattdessen hat er eine Politik fortgeführt, die darauf ausgerichtet ist, Inflation zu erzeugen. Die Inflation ist bereits da, und sie scheint sich zu verschlimmern.“