Deflation – leicht erklärt Was ist Deflation? Definition, Merkmale und Folgen

Eine Deflation kann sich für Sparer zunächst positiv gestalten. Aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Durch den Preisverfall von Waren und Dienstleistungen kann man mit der gleichen Menge Geld mehr kaufen. Doch in einer Deflation fallen die Preise immer weiter, ein Anreiz für Konsum ist also kaum gegeben, da das gleiche Produkt langfristig günstiger wird. Der Wert des Geldes und damit auch der Wert von Sparkonten würde sich allmählich erhöhen.

Die eigentliche Gefahr eines anhaltenden Preisrückgangs liegt darin, dass Verbraucher und Unternehmen ihre Ausgaben in Erwartung weiter sinkender Preise zurückhalten und die Wirtschaft so in eine tiefe Rezession rutschen kann. Daraus folgen Entlassungen und Arbeitslosigkeit und somit der Wohlstandsverlust einer Gesellschaft.



Lesen Sie auch: Fünf Gründe, warum hohe Inflation bei zugleich schwerer Rezession droht