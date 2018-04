Die einzigen Alternativen in dieser Ausgleichslogik wäre, die Beitragssätze stark anzuheben oder das Rentenniveau zu senken. Beides ist ausgesprochen unpopulär. So unpopulär, dass die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hat, das Rentenniveau bis 2025 bei mindestens 48 Prozent zu halten, während die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen dürfen. Will man nicht zusätzliche Milliarden in das Rentensystem stecken, ist die einzige Stellschraube, die bleibt, das Renteneintrittsalter.