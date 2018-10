Im Übrigen verringert sich der CO2-Ausstoß weltweit schon deswegen nicht durch die europäischen Maßnahmen, weil die Mengen an Öl, die Europa nicht verbraucht, in andere Gegenden der Welt verkauft und dort verbrannt werden. Nur wenn Europa durch seinen Nachfragerückgang einen so starken Preisverfall auf den Weltmärkten hervorriefe, dass nicht nur die anderen Länder mehr verbrauchen, sondern Ölquellen stillgelegt werden, weil die Preise die Förderkosten nicht mehr decken, könnte es zu einem positiven Umwelteffekt kommen. Das aber ist angesichts der derzeit riesigen Spannen zwischen Produzentenpreisen und Förderkosten noch ein sehr weiter Weg.