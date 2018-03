Denkfabrik: Ifo-Chef Sinn warnt vor übertriebenen Konjunkturhoffnungen

In der Krise der Jahre 2008 und 2009 hat das Akzeleratorprinzip die vom US-Immobilienmarkt ausgehende Nachfrageschwäche weltweit verstärkt. Es kam zur ersten echten Rezession der Nachkriegszeit. Die Weltwirtschaft schrumpfte um 1,1 Prozent, Deutschlands Wirtschaft brach um 4,9 Prozent ein. Dabei gingen die deutschen Investitionen um 8,4 Prozent zurück, während der private Konsum mit einem Plus von 0,3 Prozent stabil blieb. Der Export, der selbst zu einem erheblichen Teil aus Investitionsgütern besteht, schrumpfte um 14,3 Prozent. Mit seiner Spezialisierung auf Investitionsgüter wurde Deutschland zum Opfer des Akzeleratorprinzips: In keinem anderen größeren EU-Land ging die Wirtschaftsleistung so stark zurück.