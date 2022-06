Denkfabrik Was wir in Sachen Energiepolitik von Japan lernen können

Klar ist: Um die Energiesicherheit zu steigern und den Energieverbrauch zu senken, sind zusätzliche Anstrengungen notwendig. Dabei sind Pragmatismus und Kompromisse jenseits ideologischer Grabenkämpfe gefragt. Belastungen sollten möglichst zielgenau abgefedert werden, ohne Energiesparanreize zu konterkarieren. Gleichzeitig sollte die Politik durch starke Signale, deutliche Anreize und klare Kommunikation die Haushalte und Unternehmen zu größeren Anstrengungen beim Einsparen von Energie bewegen. Wir müssen also in der Energiepolitik alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Abhängigkeit von russischen Energieträgern bald Vergangenheit ist.



Lesen Sie auch: Runterregeln mit Robert Habeck – Plan für mehr Energieeffizienz