Des Meisterschockers letzter Streich Was steckt hinter dem Strategiewechsel bei der Bank of Japan?

Die Heftigkeit dieser Bewegungen enthüllte die starken Spannungen, die Japans extreme Geldpolitik im globalen Finanzsystem in diesem Jahr erzeugt hat. Zugleich boten die Kursausschläge einen Vorgeschmack auf die Turbulenzen, falls Japan wirklich die Zinsen erhöhen sollte. Dann droht ein weltweiter Abverkauf von Anleihen und Aktien. „Die Bank of Japan wird diesen Schritt in der Zukunft noch zutiefst bereuen“, kommentierte der US-Investor Kyle Bass auf Twitter. Japans fiskalische Situation sei am Rande des Zusammenbruchs und die Schwellenländer seien auch in Gefahr.