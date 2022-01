Deutsche Konjunktur „Bald könnten auch die Löhne zum Inflationstreiber werden“

Sollte die EZB dem Beispiel der amerikanischen Fed folgen und bereits 2022 die Zinswende einleiten – anstatt erst 2023 oder gar 2024?

Ja. Der Ausschluss einer möglichen Zinserhöhung 2022 ist schwer zu begründen und unnötig. Die EZB hat es in ihrer bisherigen Außenkommunikation jedenfalls nicht überzeugend dargelegt. Und es erstaunt mich, dass EZB-Chefin Christine Lagarde ihren expansiven Kurs damit rechtfertigt, man werde 2023 und 2024 wieder unter dem Inflationsziel von zwei Prozent liegen. Angesichts der Fehleinschätzungen zur Inflationsentwicklung ist es sehr gewagt, die aktuelle Geldpolitik an Prognosen zu koppeln, die derart weit in die Zukunft reichen. Studien zeigen, dass es den Stabilisierungserfolg der Geldpolitik gefährden kann, wenn eine Notenbank ihre Zinsstrategie an Inflationsprognosen ausrichtet, die mehr als ein Jahr in der Zukunft liegen.