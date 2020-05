Deutsche Wirtschaft Abstürze, Rückgänge, Bremseffekte: Die Woche der Negativrekorde

Die schwachen Produktions- und Exportzahlen wirkten sich in den vergangenen Monaten direkt auf zahlreiche Beschäftigte in der Republik aus. Laut einer Umfrage des ifo-Instituts sind vor allem die Angestellten in der Gastronomie mit 99 Prozent der Betriebe und die Hotels mit 97 Prozent von Kurzarbeit betroffen. Ebenfalls hoch ist die Anzahl der Betriebe mit Kurzarbeit in der Automobilindustrie, hier sind 94 Prozent betroffen.

Im Schnitt ist jede zweite deutsche Firma von Kurzarbeit betroffen. „Das schlägt alle Zahlen aus der Finanzkrise von 2009“, sagt der Leiter der ifo-Befragungen, Klaus Wohlrabe. „Kurzarbeit ist für die Betriebe eine Brücke über eine Zeit niedriger Umsätze. Sollten die Umsatzausfälle aber länger andauern, werden auch Arbeitsplätze ganz wegfallen“, so die düstere Wohlrabes düstere Prognose.