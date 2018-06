Zudem dämpft der Notenbank zufolge der steigende Mangel an Fachkräften zunehmend das Beschäftigungswachstum. Das bremse trotz stärker steigender Löhne tendenziell den Zuwachs der verfügbaren Einkommen der Privathaushalte. Die Folge: Die Kauflust der Verbraucher könnte sinken. Der private Konsum war zuletzt eine wichtige Stütze der deutschen Konjunktur.

Die Verbraucher in Deutschland müssen sich der Bundesbank zufolge auf einen leichten Anstieg der Inflation einstellen. Die Teuerungsrate - gemessen am sogenannten Harmonisierten Verbraucherpreisindex - dürfte in diesem Jahr bei 1,8 Prozent liegen. „Zusammengenommen ergibt sich das Bild einer andauernden Hochkonjunkturphase, in der sich die zunehmenden angebotsseitigen Engpässe in kräftigen Lohnzuwächsen und in einer stärkeren Binneninflation niederschlagen“, sagte Weidmann.