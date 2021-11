Deutsche Wirtschaft Erstmal kein Ende in Sicht: Lieferengpässe bremsen Industriekonjunktur noch länger

Die Entwicklung der Industriekonjunktur in Deutschland wird nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums noch auf absehbare Zeit von den Engpässen bei Vorprodukten gebremst. Die Wirtschaftsleistung insgesamt werde deshalb in diesem Quartal voraussichtlich „nur noch geringfügig zulegen“, prognostizierte das Ministerium in seinem am Montag veröffentlichten Monatsbericht.