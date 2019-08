Deutscher Arbeitsmarkt 93 Landkreise von steigender Arbeitslosigkeit betroffen

Der Trend ist seit Monaten zu beobachten, jetzt erreicht er seinen vorläufigen Höhepunkt: Im Juli ist die Arbeitslosenquote in 23,2 Prozent der deutschen Landkreise im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Das sind immerhin 93 von 401 Regionen. Anfang des Jahres waren laut einer Studie der UBS nur 4,7 Prozent der Landkreise betroffen. Steigen die regionalen Arbeitslosenzahlen weiter, kann das, so die UBS-Experten, ein wichtiger Indikator dafür sein, ob die Bundesregierung mit einem Konjunktur-Programm eingreift, um die Arbeitslosenzahlen zu stabilisieren. Im Oktober werden die wirtschaftlichen Prognosen für das Jahr 2019 angepasst. Dann wird sich wohl zeigen, wie pessimistisch die Regierung die Lage am Arbeitsmarkt beurteilt.