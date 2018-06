Doch diese Formeln funktionieren nicht mehr. Der Grund dafür liegt tief in der menschlichen Psyche. In jenen Hirnarealen, die für Glück und Zufriedenheit zuständig sind. Wie diese Areale funktionieren, ergründen Wissenschaftler seit langem. Sie wollen wissen, wie Zufriedenheit und Glück entstehen – und absolute Erkenntnisse fehlen noch immer. Was sie aber wissen ist, dass Menschen in Costa Rica glücklicher und zufriedener sind als in Singapur – obwohl die Bürger in Singapur pro Jahr vier Mal so viel erwirtschaften wie die in Costa Rica.