Deutschland Ifo rechnet mit anziehender Industrie-Konjunktur

Die Forscher des Münchner Ifo-Instituts rechnen nach schwachem Start ins Jahr mit einer anziehender Industriekonjunktur in Deutschland. Die wieder wachsende Nachfrage nach deutschen Produkten deute auf mehr Schwung in der zweiten Jahreshälfte hin, erklärte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Montag. Seit Mai legten die Auftragseingänge in der Industrie wieder zu, wie aus den aktuellen Befragungen des Ifo hervorgehe. „Damit konnte der starke Rückgang, der seit Jahresbeginn zu beobachten war, gestoppt werden“, führte Wollmershäuser aus.