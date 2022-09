Deutschlands Marktwirtschaft Die Wirtschaft muss resilienter werden – und der Staat kann ihr dabei helfen

Erstens sollte der Staat dort, wo das gesellschaftliche Interesse an resilienten Strukturen über das einzelwirtschaftliche Kalkül hinausgeht, eine gestaltende Rolle einnehmen. Wir sehen die Politik insbesondere in der Pflicht, kritische Abhängigkeiten zu identifizieren. In diesen Bereichen sollte sie darauf hinwirken, dass sich anfällige Wertschöpfungs-, Liefer- und Innovationsketten zu resilienten mehrdimensionalen Netzen weiterentwickeln: Ketten reißen bei Ausfall eines Gliedes – in einem Netzwerk gibt es Alternativen. All dies kann durch geeignete Plattformen von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, ordnungsrechtliche Vorgaben und Anreize gefördert werden. Zu den Ansatzpunkten gehören: Einführen einer Resilienzberichterstattung, Prüfen von Versicherungsnotwendigkeiten sowie der Aufbau unabhängiger Monitoring- und Regulierungsinstitutionen für risikobehaftetes Handeln.



Zweitens sollte sich der Staat aber hinreichend zurücknehmen, um marktwirtschaftliche Effizienz so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Vor allem gilt es, den Unternehmen kein Übermaß an Absicherung aufzuerlegen. Und dort, wo Unternehmen in Verantwortung zur eigenen Absicherung bleiben, sollte der Staat glaubwürdig verdeutlichen: Im Schadensfall wird er nicht einknicken und dann doch Kosten übernehmen. Um diese kniffligen Abwägungen zwischen Resilienz und Effizienz hinzubekommen, sind die Anforderungen an die fachliche und strategische Kompetenz des Staates sehr hoch: Er sollte eigene Kompetenzen aufbauen und fachlich fundierten Rat suchen.