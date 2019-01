„Die fetten Jahre sind vorbei“ Weltweit drohen mehr Firmenpleiten

Wachstum und Nachfrage reichten in vielen Ländern und bei zahlreichen Unternehmen nicht mehr aus, um Produktions- und Finanzierungskosten oder Investitionen im Zuge eines Strukturwandels zu decken. „Weitere Gründe sind das Ende des leichten Geldes, eine historisch hohe Verschuldung von Unternehmen, neue Insolvenzregeln oder, wie in China, die wesentlich größere Bereitschaft, Insolvenzverfahren auch anzuwenden“, sagt Subran. „Zudem gibt es eine ‚Extraportion‘ Insolvenzen in den Ländern, in denen in den letzten Jahren Neugründungen stark angestiegen sind. Viele dieser jungen Firmen schaffen es nicht.“



Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt aktuell vor einem deutlichen Abschwung der Weltwirtschaft. Noch laufe die Konjunktur gut. Es gebe aber zahlreiche Risiken, von den Handelsstreitigkeiten bis hin zu schlechteren Finanzierungsbedingungen. „Wenn ein Abschwung kommt, dann sind die meisten Länder schlechter gerüstet als zehn Jahre zuvor“, sagte IWF-Vizechef David Lipton am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zu Reuters TV. Notenbanken und Staaten hätten zudem weniger Spielraum.



Der Fonds hatte zuletzt angesichts zahlreicher Risiken wie dem Brexit, den von den USA angefachten Handelsstreitigkeiten und den jüngsten Börsenturbulenzen schon die Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft gesenkt – für 2019 von 3,7 auf 3,5 Prozent. Eine globale Rezession stehe aber nicht bevor, so IWF-Chefin Christine Lagarde. Die Warnung nahmen viele Börsianer zum Anlass, sich von Aktien zu trennen.