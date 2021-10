Die gallischen Dörfer der Inflation Essen, Elektronik, Arztbesuch: Was trotz Inflation günstiger geworden ist

Nicht immer sind die Gründe für gesunkene Preise aber so eindeutig. Und hin und wieder können die gewählten Vergleichswerte auch zu falschen Schlüssen führen. Für Frischobst etwa gilt: Die Preise sind geknüpft an Witterungsbedingungen und andere externe Faktoren – und damit grundsätzlich sehr volatil. Salatgurken etwa hätten 2021 tatsächlich häufig unter dem Preisniveau des Vorjahres gelegen, erklärt Michael Koch von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). Auch deshalb, weil der Sommer in diesem Jahr kühl und verregnet war und die Grillsaison deshalb nur kurz ausfiel, vermutet er. Außerdem sei im September durch üppige Ernten in Deutschland, den Benelux-Ländern und Spanien ein Überangebot entstanden, das die Preise gedrückt habe.