Die Zukunft der Betriebswirtschaft „Die alte BWL-Weisheit zu Lagerbeständen ist überholt“

Es gibt aber seit Längerem die Kritik, die BWL sei zu inflexibel, zu theorieverliebt und zu wenig vorbereitet auf das neue Zeitalter der Unsicherheit. In der Coronakrise etwa war viel von Medizinern, Soziologen und Volkswirten zu hören- aber nur wenig von Betriebswirten.

Diese Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Das Fach hat sich in den vergangenen Jahren verändert, es hat in der BWL ein deutlicher Wandel stattgefunden, zu dem der VHB mit seinen aktuell rund 3000 Mitgliedern wesentliche Impulse setzt. Die BWL ist gegenwartsbezogener geworden, wir öffnen uns immer stärker praktischen Fragestellungen und versuchen, unsere Forschung menschennäher zu gestalten. Forschungsprojekte bekommen daher zunehmend einen anderen Fokus, es geht nicht mehr allein um Optimierung und Kostenreduktion in Unternehmen.