Die Zukunft des Währungssystems Die Dominanz des Dollar ist (noch) nicht in Gefahr

Bedrohungen für die Rolle des Dollar im globalen Finanzsystem sind nicht neu und seit den 1980er-Jahren immer wieder aufgetaucht. Ein global etwas zurückgedrängter Dollar wäre auch keine Katastrophe für die USA, wenn man die zusätzliche Verantwortung bedenkt, die mit der Ausgabe der wichtigsten Reservewährung der Welt einhergeht. In einer Weltwirtschaft, in der die USA nicht mehr so dominant sind wie früher, ist es nicht optimal, wenn alle anderen Länder so stark vom amerikanischen Währungssystem und den innenpolitischen Prioritäten der Notenbank Federal Reserve abhängig sind. So manche Volkswirtschaft würde es sicher begrüßen, wenn ihre eigenen Währungen, Geldpolitiken und Handelsmuster nicht so stark von denen der USA beeinflusst würden.