Dienstleister: Investor will offenbar Dutyfree-Firma Global Blue versilbern

Der Finanzinvestor Silver Lake will sich Insidern zufolge von dem Dutyfree-Dienstleister Global Blue trennen. Silver Lake wolle seine Zweidrittelmehrheit an dem Unternehmen zu Geld machen und habe eine Investmentbank mit der Auslotung von Optionen beauftragt, sagten mehrere mit dem Vorhaben vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Mehrere potenzielle Käufer, darunter andere Finanzinvestoren, hätten Interesse geäußert.