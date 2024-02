Digitale Währung: EZB-Direktor plädiert bei Projekt des digitalen Euro für „ambitioniertes Tempo“

Es gehe dabei in erster Linie darum, überall im Euroraum ein öffentliches Zahlungsmittel verwenden zu können – auch dann, wenn der Zahlungsverkehr immer digitaler werde. Entscheidend sei auch, dass in einem fragileren weltwirtschaftlichen Umfeld die kollektive Widerstandsfähigkeit und Autonomie des Währungsraums gestärkt werde: „Aus diesem Grund ist auch ein ambitioniertes Tempo so wichtig“, fügte er hinzu.