DIW-Konjunkturbericht „Rezession droht nicht“

Die Industrie dürfte im ersten Quartal wohl wieder deutlich mehr produzieren. „Die Umsätze sind in wichtigen Bereichen zuletzt in die Höhe geschnellt – in der Automobilindustrie, die aufgrund von Zertifizierungsproblemen in der zweiten Jahreshälfte 2018 ins Schleudern geraten war, wie auch in der Chemie- und Pharmabranche, deren Produktionsketten durch die niedrigen Rheinpegel zeitweilig stockten“, sagte DIW-Ökonom Simon Junker. Das Nachholen ausgefallener Produktion werde die Wirtschaft wohl in der ersten Jahreshälfte deutlich anschieben.