Die Wirtschaft der Eurozone hängt mehr denn je am Tropf der Europäischen Zentralbank. Deutlicher als erwartet reagiert die EZB auf die sich abschwächende Konjunktur in den 19 Mitgliedstaaten. Drei Monate nach dem Stopp ihres Anleihekaufprogramms haben die obersten Währungshüter neue Geldinjektionen für Geschäftsbanken im Euroraum auf den Weg gebracht. Außerdem hat sich der EZB-Rat von einer Leitzinserhöhung in diesem Jahr verabschiedet.