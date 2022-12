Düstere Aussichten Ein weiteres Annus Horribilis für die Fed

Und dann waren da noch all die ethischen Entgleisungen. In den letzten zwei Jahren sind drei hochrangige Fed-Beamte zurückgetreten. Es waren Berichte aufgetaucht, dass sie während der Pandemie, als die Fed-Politik die Bewertungen massiv in die Höhe trieb, fragwürdige Aktienhandelspraktiken angewandt hatten. Ein vierter Beamter räumte ein, gegen Handelsregeln und Meldepflichten verstoßen zu haben, und ein fünfter Beamter sorgte für Aufsehen, als er sich bereit erklärte, auf einer von einer großen Bank organisierten Veranstaltung zu sprechen. Diese konnte nur mit Einladung besucht werden und fand nicht öffentlich statt.



All diese Entwicklungen wecken Bedenken hinsichtlich der Effektivität, des Ansehens und des Rufs einer Institution, die eine absolut entscheidende Rolle sowohl in der US-Wirtschaft als auch im internationalen Währungssystem spielt – und spielen muss. Sie schwächen nicht nur ihre Autorität, untergraben die Wirkung ihrer Prognosen und die Wirksamkeit ihrer Forward Guidance, sondern könnten die Notenbank auch anfällig für äußere Einflüsse machen. Dies könnte die operative Autonomie, die die Fed benötigt, um ihr Mandat zu erfüllen, weiter gefährden.