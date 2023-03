Nun, die Euphorie wurde gestreckt über zehn Jahre, verpackt in Unmengen billiges Geld. Nun folgt eine Zeit des Erwachens, die manchmal brutal ist. Niemand brachte das Problem kürzlich besser auf den Punkt als ein Investor, der bei Spotify eingestiegen ist – denn bei dem Musikdienst waren die Kosten für neue Produkte völlig aus dem Ruder gelaufen. Man müsse nun schauen, so der Investor, „what was built to last and what was built for the bubble“. Und diese Stunde der Wahrheit erleben wir: In Banken, Unternehmen, Geldanlagen, unseren Häusern. Es gibt keinen Grund für Panik, aber auch keinen für Entspannung.



Lesen Sie auch: Die Geldpolitik gleicht mehr denn je einem Blindflug mit Absturzgefahr