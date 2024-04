Als Jamie Dimon vor kurzem einen Brief an seine Aktionäre schrieb, dachte man an einer Stelle zunächst an einen Druckfehler: Die Leitzinsen könnten „auf acht Prozent oder mehr“ steigen, schrieb der Chef von JP Morgan Chase. „Die enormen Steuerausgaben, die Billionen, die jedes Jahr für die grüne Wirtschaft benötigt werden, die Remilitarisierung der Welt und die Umstrukturierung des Welthandels – all das wirkt inflationär.“