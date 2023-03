Editorial: Wenn jemand „Feuer“ ruft, hilft kein Hinweis auf den hochmodernen Brandschutz

Auf den ersten Blick scheint die Frage zweitrangig: Panik ist Panik, Ansteckung ist Ansteckung. (Selbst wenn sie diesmal nicht unter kleinen Sparern, sondern unter Millionären ausbrach.) Hier muss man zunächst anerkennen: Regierungen und Regulierer haben seit 2007/08 viel gelernt, der Instrumentenkasten steht bereit. Wir wissen ziemlich gut, was zu tun ist, damit Krisen im Finanzsystem eingedämmt werden. Und so sind die Amerikaner beherzt und schnell eingeschritten. Ein Hauch von „Whatever it takes“. Das war wichtig.