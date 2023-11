Und es gibt Hoffnung: Wir erleben, trotz all dieser Probleme und Rückschläge, eine grüne Gründerzeit: Eine neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern sucht Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel. Sie gründen Start-ups, die immer öfter aus der Nische treten – und teils zu neuen Hidden Champions werden. Auch in Deutschland. Risikokapitalgeber stecken Milliarden in die sogenannten Climate Techs, während in andere Bereiche weniger Geld fließt. In unserer Titelgeschichte stellen wir einige hoffnungsfrohe Vertreter dieser grünen Gründerzeit vor.



