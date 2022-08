Einkaufsmanagerindex: Bester Wert seit 15 Monaten: Chinas Dienstleister wachsen wieder kräftig

Die chinesischen Dienstleister sind im Juli wegen der gelockerten Corona-Auflagen so stark gewachsen wie seit 15 Monaten nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex stieg um 1,0 auf 55,5 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Mittwoch zu der monatlichen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus Caixin mitteilte.