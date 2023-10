Einkaufsmanagerindex: Deutsche Industrieproduktion mit kräftigstem Rückgang seit 2020

Die deutsche Industrie hat ihre Produktion einer Umfrage zufolge im September so stark gedrosselt wie seit fast dreieinhalb Jahren nicht mehr. Das Rückgang sei so kräftig ausgefallen wie seit Mai 2020 nicht mehr, als die Corona-Pandemie belastete, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte. „In den allermeisten Fällen wurde die Drosselung dem rückläufigen Neugeschäft zugeschrieben.“