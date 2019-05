Einkommensstudie des DIW Die Deutschen werden reicher – aber nicht alle

So nahmen die Einkommen der obersten zehn Prozent um 35 Prozent zu. Bei den untersten zehn Prozent hingegen sanken sie sogar. Auch das sogenannte Dezentil darüber, also die Gruppe zwischen den unteren elf und 20 Prozent der Einkommen, legte gerade einmal um zwei Prozent zu. Niedrigverdiener profitierten also kaum vom langjährigen Aufschwung.



Das liegt den DIW-Experten zufolge aber auch an einer Verschiebung in der Gesellschaft, genauer: an der Zuwanderung. Viele der Zuwanderer waren demnach kaum qualifiziert oder konnten wegen Sprachproblemen nur schleppend in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. Dadurch wuchs die Gruppe am unteren Rand der Statistik um eingewanderte Erwerbslose und Aushilfsjobber. Gerade in den zwei großen Zuwanderungsphasen Anfang der 1990er-Jahre und ab 2015 fielen die Realeinkommen der untersten Gruppe besonders stark.