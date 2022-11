Einzelhandel: Folgen der Coronakrise, Inflation und Lieferengpässe: Umsatz im Einzelhandel bricht ein

Die Einzelhändler in den Einkaufsstraßen der deutschen Innenstädte müssen wegen Corona-Pandemie, hoher Inflation und Lieferengpässen teils deutliche Einbußen verkraften. Der Umsatz des stationären Einzelhandels mit Bekleidung brach von Januar bis September inflationsbereinigt um 11,0 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. „Auch in anderen typischerweise in Innenstädten vertretenen Ladengeschäften zeigt sich eine ähnliche Entwicklung“, erklärten die Statistiker.