Energie-Expertin Christiane Baumeister „Sinkende Öleinnahmen sind innenpolitisch gefährlich“

Am 30. November will die Opec über ihre weitere Strategie beraten. Erwarten Sie dann einschneidende Beschlüsse zur Ölförderung?

Das ist schwer einzuschätzen. Fakt ist: Sinkende Öleinnahmen reißen große Löcher in die Staatshaushalte der Förderländer und sind für sie dadurch innenpolitisch gefährlich. Daher könnte die Opec zu einem Punkt kommen, an dem sich ihre Mitglieder an keine Mengenabsprachen mehr halten - und jeder so viel Öl aus dem Boden holt, wie er nur kann. Die Opec könnte mittelfristig auseinanderbrechen.