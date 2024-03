Energiekosten „Es wird in Deutschland keinen billigen Strom mehr geben“

Was würde das für Privathaushalte bedeuten? Die Waschmaschine nachts um drei Uhr laufen lassen?

So ungefähr, oder in der Mittagszeit, wenn viel Sonne scheint und vielleicht auch der Wind weht. Und wenn es nicht die Waschmaschine ist, dann vielleicht das Elektrofahrzeug, das dann aufgeladen wird, wenn der Strom günstig ist. Da dürfte es ziemlich schnell technische Innovationen und smarte Geräte geben, die das von alleine steuern. Das so genannte Smart Metering steckt auf Haushaltsebene leider noch in den Kinderschuhen. Aber durch die Energiewende und den starken Mehrbedarf durch Elektroautos und Wärmepumpen müssen wir die Stromnachfrage der Haushalte auch zum Schutz der Netze dringend flexibilisieren. Im Unternehmensbereich funktioniert das schon: Wenn eine Netzüberlastung droht, können Betriebe nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber ihren Verbrauch gezielt drosseln – und kriegen dafür ein Entgelt. Ich hingegen habe über die App eines süddeutschen Energieversorgers jüngst die freundliche Aufforderung bekommen, weniger Strom zu verbrauchen – aber leider ohne Gegenleistung.



