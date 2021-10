Energiepreise „Eine Belastung für Konsum und Konjunktur“

Blicken wir nach vorn: Wie werden sich die Strom-, Öl- und Gaspreise im Winter entwickeln? Droht ein weiterer Anstieg?

Aus heutiger Sicht drohen insbesondere bei Gas kräftige Preissteigerungen. Die in den vergangenen Monaten regelrecht explodierten Marktpreise für Erdgas wurden bislang nur wenig von den Gasanbietern an die Kunden weitergeben. Das dürfte sich bald ändern. Die Erdölpreise sind dagegen in den vergangenen Monaten recht stabil geblieben. Somit gibt es zumindest kurzfristig für Kraftstoffe und Heizöl Entwarnung. Mit Sicherheit gibt es aber am 1. Januar 2022 einen weiteren Preisanstieg bei allen fossilen Energieträgern, da die CO2-Abgabe steigt. Im Gegenzug dürften die Strompreise etwas sinken, da die EEG-Umlage reduziert wird.



