Energiepreise steigen kräftig Inflation in Euro-Zone zieht an

Angesichts anziehender Energiekosten ist die Inflation in der Euro-Zone auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise zogen im September um 2,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum an, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Im August waren die Lebenshaltungskosten nur um 2,0 Prozent gestiegen.